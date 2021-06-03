頂埔里長黃輝松擔心疫情傳入當地社區，要求業者協助里民快篩。（謝明俊攝）

京元電前台1線中華路上仍有許多菲籍移工在路上趴趴走，竹南鎮長要求業者加強管制。（謝明俊攝）

京元電竹南廠爆發菲籍移工群聚感染事件，已引起當地頂埔里及竹南鎮民恐慌，竹南鎮長方進興代表鎮民向業者喊話，提出5項訴求，要求廠商在所有員工快篩結果還沒出來前，管制所有外籍移工在外活動，並協助當地頂埔里民全面快篩，防止疫情擴散，更要求中央盡快買進疫苗，保護人民。

竹南鎮長方進興與鎮代會主席何秀綿要求京元電協助頂埔里民快篩。

據頂埔里長黃輝松表示，頂埔里居民約有3千多人，但菲籍移工也有3千多，現在京元電對面一整片出租民宅中，幾乎都是菲籍移工租住，甚至有夫妻帶著孩子一同在台工作，就租在當地，這次傳出菲籍移工爆發群聚感染，已對里民造成恐慌，加上現在還是可以看到很多菲籍移工在路上趴趴走，更令人擔心疫情已進入社區裡。

3日上午，竹南鎮長方進興偕同鎮代會主席何秀綿、縣議員陳碧華、廖英俐及多名鎮代表，到京元電竹南廠前抗議，代表鎮民向業者提出5項訴求，包括：

1、相關單位應要求廠商在所有員工快篩結果還沒出來前，禁止所有的外籍移工在外活動，必須在宿舍裡做好管制。

2、除了對電子公司員工進行快篩外，亦需針對頂埔里里民，特別是商家實施快篩，以防止疫情擴散。

3、移工雇用公司或派遣公司因未落實疫情防範，造成鎮民生命受到威脅及衍生的社會成本，應由相關公司予以補償。

4、相關單位應即時將相關訊息公布，讓民眾了解最真實的疫情狀況，也讓地方公所能及時實施環境消毒，將民眾恐慌及傷害降至最低。

5、籲請中央盡快向國外採購疫苗，也盡快讓人民施打疫苗，以保障人民的生命安全，讓人民免於恐懼。

方進興並提醒，頂埔里內另外還有許多電子公司的外籍移工宿舍，也請各公司都要做好消毒及人員管理。

(中時 )