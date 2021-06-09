南科快篩站9日上午啟用，由群創電子移工先進行快篩。（劉秀芬攝）

有鑑於京元電子的移工群聚感染擴大，台南市政府與南部科學園區合作設立快篩站，9日上午啟用，共7家醫院42醫護進駐，每日最大快篩人數1500人，今天先由群創電子800名移工接受快篩，一早也驗出陽性反應者，先以專車送回隔離。

南科管理局長蘇振綱表示，科技部在3個園區都部署了快篩站、接種站，今天南科園區、高雄園區快篩站同步啟動，對於園區近8000名移工進行快篩，園區企業都非常配合，希望把趕快幫移工快篩，快篩現場採分流、分艙方式進行，確保園區產業結構安全，建立更完善防疫網。

南科快篩站位於西拉雅公園戶外空間停車場，有建築物遮蔽日照，環境通風。南科管理局表示，南科總員工人數是8萬912人，其中白領外籍人士160人、藍領外籍移工7865人，若快篩流程順暢，一天快篩人數可超過1000，希望1星期全園區移工可完成快篩。

台南市衛生局表示，今天共有永康奇美、柳營奇美、安南醫院、部立台南醫院與部立新營醫院等7組醫護、42人進駐，快篩結果20分鐘出爐，呈現陽性的人員將會採取PCR採檢，並請對方回到隔離處所等待進一步的檢驗結果；衛生局說明，企業快篩的要件就是企業要先備好隔離場所，一人一室，衛生局才會受理。

對於早上快篩已有呈現陽性反應者，上午至現場視察的台南市長黃偉哲表示，以文化大學為例，快篩有18個陽性，後來PCR檢測全部都陰性，快篩的問題在於偽陽性高，偽陰性低，還是可以篩出部分可能性者，所以快篩是有必要的。

(中時 )