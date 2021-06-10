【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】疫情延燒，讓民進黨不分區立委范雲因為「3+11防疫破口爭議」在近一個月網路聲量大增。

《KEYPO大數據關鍵引擎》 指出，5月15日宣布防疫三級警戒之後，隔天16日探討聲量快速飆升，范雲的3+11事件論度衝到最高點，當日討論高達11,279筆。被外界認為釀成防疫政策破口的范雲，神隱多天之後才現身政論節目，對於相關爭議范雲並無詳加說明，反倒是批評地方政府欲自購疫苗，而范雲現身，讓她網路聲量再衝一波高峰。

「3+11」爭議，到底誰提議？決策過程為何？無檢討報告、無究責，中央的態度也讓諸多民眾不滿。館長陳之漢的「網路投票活動」，變相成為民怨出口，同時也讓范雲的討論熱度再拉高，隨之而來的是負面聲量也跟著增加。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/5/8~2021/6/9）統計調查，網路上討論到民進黨立委范雲的熱門關鍵字，幾乎都與「3+11」相關議題有所關聯，包括台灣防疫破口、機師染疫、確診、隔離等，不少談論到要范雲負責。

館長陳之漢表示：「范雲3+11造成台灣目前慘況，中央指揮中心無開會紀錄，至今無檢討、無究責」，他在臉書專頁開辦一場限時24小時「滿意或不滿意」的網路投票，不滿意數多達42,000筆，可以接受僅1,159筆，兩者數值差距懸殊。

(中時新聞網)