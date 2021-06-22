台北市長柯文哲22日公布新一波疫苗施打人員，除了醫院、防疫專責旅館人員、長者外，納入1萬504名「批發市場專案」，還有過去打過第一劑AZ疫苗的1萬3781人、700名街友、9197名鄰長、333名75歲以上外籍人士，另外，下周北市有8家醫學中心將設立特別門診，讓高危險族群施打疫苗前先由醫生做精確評估。

柯文哲今午主持防疫記者會，他表示，上周才宣布有事情才開記者會，沒事就不用開，但最近因為疫苗一直發下來，要跟大家報告施打計畫。

他指出，施打疫苗順序以醫院、防疫專責旅館人員、長者為第一優先，下一個就是在管理上很困難的，防疫工作成本很高的族群也列入優先，把這些打疫苗的人員重新整理後，首先是1萬504名「批發市場專案」，讓北市所有批發市場人員都接種疫苗，還有包括1萬3781名打過第一劑AZ的人、700名街友、9197名鄰長、333名75歲以上外籍人士。

柯文哲說，在台北75歲以上的外籍人士不多，明早8時台北醫學院將開放網路預約至晚上8時，預計24日接種。孕婦明天起也可至21家醫院施打莫德納疫苗，由於日前施打了一些，數量可能不夠，新一批應該快撥下來了，可以先至區域醫院登記。

他強調，打疫苗如果有需要謹慎評估，下周一北市有8家醫學中心會將有特別門診，高危險族群能透過醫生的精確評估後再接種，特別是孕婦，打AZ或莫德納要跟醫生討論看看。