基隆市今天新增1例本土確診案例、1例死亡個案，確診病例數累計301例，市長林右昌表示，確診個案為逸嘉老人長期照護中心住民，第8次採檢確診，已預防性收治醫院。逸嘉目前已累計31人染疫。

基隆新增確診案例為一名70多歲女性（案14787），是逸嘉老人長期照護中心住民，被匡列在紅區，市長林右昌表示，個案是紅區最後一位住民，日前預防性收治長庚醫院，前7次定期採檢陰性，第8次因住院篩檢確診，無症狀。據統計，逸嘉照護中心累計31人染疫，包括住民25人、照服員6人。

林右昌進一步指出，莫德納疫苗將於7月3日、4日開打，率先提供給75歲以（原住民65歲以上）還沒接種的高齡長輩，他說，長者符合資格一定打的到，不用預約，也不需要排隊，只要記得攜帶疫苗接種通知單、健保卡，以及接種評估及意願書。

中央流行疫情指揮中心公布死亡個案，其中案14429為一名年約90多歲男子，是基隆市養護中心住民，原先被匡列為風險接觸者，第6次定期採檢確診， 6月22日發病，有肺炎症狀，25日死亡。基隆市累計21人死亡，致死率6.97％，其中養護機構占一半，護理之家住民7人、養護中心住民4人。

另外，中央為嚴防Delta變種病毒，規定被匡列為密切接觸者或國外入境者，於居家隔離或居家檢疫期滿前一天，須進行公費PCR篩檢，有許多市民表示，接到衛生局電話通知，但不知道該如何前往篩檢，對此衛生局說，會派防疫計程車接送隔離者，前往篩檢站，採檢完畢會再將民眾載回防疫旅館。