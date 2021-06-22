台南地檢署遭爆在指揮中心將檢察官列入優先施打名單前，就搶先接種疫苗，風波愈演愈烈，台中地檢署檢察官洪佳業在檢察官內部論壇網站發文質疑，台南地檢署檢察長葉淑文，非負責相驗遺體的外勤檢察官，卻疑似利用特權搶打疫苗，不但要求法務部對葉進行職務監督處分，甚至認為葉涉嫌貪污罪，揚言告發，台南地檢署表示依規定造冊給台南市物衛生局核可接種，但葉淑文不予回應。

法務部回應，法務部爭取檢察官施打公費疫苗，係依程序函請中央流行疫情指揮中心同意，並依指揮中心之回復處理。至於地檢署與當地縣市政府申請結果，係屬縣市政府權責，法務部表示尊重。

指揮中心本月15日才同意將檢察官、書記官、法醫師等列為第二類優先施打疫苗人員，但台南地檢署早在13日已有上百名外勤檢察官、書記官施打完疫苗，引爆爭議。但台中地檢署檢察官洪佳業今天具名在檢察官內部論壇網站發文，表示檢察長並非外勤相驗檢察官，台南地檢署檢察長葉淑文，疑藉特權優先打疫苗，除要求法務部及高檢署對葉淑文進行職務監督處分，更草擬定出刑事告發狀，揚言告發葉淑文貪污。

該草擬刑事告發狀指出，葉淑文明知自己不值班外勤相驗業務，並非「因接觸遺體造成染疫風險」之高風險防疫人員，卻未花費任何金錢，即詐得公費新冠肺炎疫苗1劑，係犯貪污治罪條例第5條第1項第2款「利用職務上之機會，以詐術使人將本人之物或第三人之物交付」罪嫌。

對此，法務部回應，法務部爭取檢察官施打公費疫苗，係依程序函請中央流行疫情指揮中心同意，並依指揮中心之回復處理。至於地檢署與當地縣市政府申請結果，係屬縣市政府權責，法務部表示尊重。