Delta印度變異株入侵台灣，並且在屏東爆發群聚感染，中央流行疫情指揮中心指出，與秘魯回國祖孫同班機34人已皆進行PCR採檢，台中市也在稍後證實，其中14人為居住地在台中，均已完成採檢，PCR皆為陰性，血清也送中央檢驗中；預估將採測其血清抗體釐清是否有人曾無症狀感染。

台中市28日本土零確診，盧秀燕在台中市流行疫情指揮中心線上記者會表示，面對印度變種病毒Delta入侵台灣，市府已迅速成立「秘魯專案」，經過調查，與確診者同班機的乘客，有14人居住地在台中，均已完成採檢，PCR皆為陰性，血清也送中央檢驗中。

盧秀燕也表示，台中本土持續「嘉玲」，除了持續嚴守防疫規定，市府更要把握時間努力爭取更多疫苗讓台中市民施打，讓市民安心過生活。

針對印度變種病毒Delta入侵台灣，盧秀燕指出，面對變種病毒來勢洶洶，台中持續提高警覺，這幾天民眾都很關心從秘魯同班機返台的乘客篩驗情形，市府也相當關注。經調查，與確診者同班機的乘客，有14人居住地在台中市，均已完成採檢，PCR皆為陰性，血清也送中央檢驗中。