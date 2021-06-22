美國20日捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，紓解台灣疫苗荒。國民黨台北市議員張斯綱痛批，美國疫苗抵台消息曝光後，辦公室不斷接到「什麼時候輪到我打疫苗？」的詢問電話，但即便是加上日本、美國捐贈的疫苗，台灣目前疫苗總數也僅484萬劑，約只夠打到第六級、覆蓋率達17%而已，何況台灣不能一直仰賴國際捐贈，民進黨勢必得面對疫苗採購問題，而非只會大內宣。

張斯綱20日在臉書發文表示，很感謝美國願意相助，捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，讓台灣疫苗不足的壓力得以紓緩，但日本加上這次美國捐贈的疫苗總數約374萬劑，我們自行採購的不論是AZ、Moderna疫苗約110萬劑，總共也才484萬劑，光從這些數字就能看出兩個大問題。

張斯綱指出，第一，民進黨政府過去一年多來，一直以「超前部署」及「邊境管制」自豪，卻不知在「溫水煮青蛙」的狀況下，竟會讓找不到會議記錄的3+11成為防疫破口，然後才發現中央指揮中心對於國際採購合約的生澀，就是因為對疫苗政策的不重視，才會導致目前國際友人捐贈數量比自行採購還多的情況。第二，最近民眾都會致電詢問是否符合施打資格，「什麼時候輪到我打疫苗？」這句話儼然已成辦公室的日常，但加上美國捐贈的250萬劑疫苗，我們疫苗總數約只夠打到第六級、覆蓋率約只達17%而已。

對此，張斯綱強調，台灣不能一直仰賴國際社會的捐贈幫忙，民進黨的疫苗採購策略到底是什麼，這是必須認真思考的事情；數字是冰冷的，感受是真實的，民進黨要積極面對這個大家最在意的問題，而不要像三倍券一樣，玩弄數字遊戲作為大內宣的素材。