遭批得寸進尺！ 高嘉瑜強調與禾馨無私交 撂話：若有就辭立委

台北市市長柯文哲日前踢爆，禾馨診所找民進黨立委高嘉瑜喬85瓶疫苗，台北市衛生局局長黃世傑21日更在備詢時，痛批高數度傳簡訊要疫苗「得寸進尺」。對此，高今日（22）重申，民代轉達陳情屬正常工作，她問心無愧黨中央若要調查必全力配合，很感謝市長與局長近期的協助，大家都辛苦了；至於與柯的關係是否「回不去了」？高則稱自己與柯的關係，一直都是「君子之交淡如水」。

高嘉瑜今日接受聯訪，針對禾馨診所疫苗施打名單，高強調禾馨診所一直堅持他們是符合規定的，而她個人與她的外婆都沒施打疫苗，所以她並不是在為了自己爭取疫苗，而是站在這些疫苗能夠保護孕婦、新生兒與醫護的立場為之。

針對黃世傑「得寸進尺」一說，高嘉瑜表示，在好心肝診所事件爆發前，大家的態度都是善意的，所以她也很感謝黃的協助，可能因為質詢時氣氛會比較針鋒相對，所以當下給人的感覺會有所不同，但其實黃一直給大家很大的協助。高強調，民代「轉達陳情」是很正常的事，黃應也是站在保護孕婦的立場，黃一直給人一種「保護孕婦的老好人」的感覺，她不知道黃從什麼時候開始有那種心情，如果黨內要做任何調查、檢驗，她也坦然接受，也能把所有資料提出；「轉達」是民意代表很正常的工作，如過程中有脅迫是不妥的，但她想並沒有這種狀況，相信黨也能理解這是民意代表的工作。

被問到與柯文哲的關係是否「回不去了」？高嘉瑜回應，「君子之交淡如水」，所以她現在與柯就是「君子之交」；而她相信柯的個性一直就是有話直說，兩人之間沒什麼裂痕，就是把自己的事負責好就好，也沒什麼回不去的問題，柯為了市政與防疫也很忙，所以她自己也不太會去煩柯。

針對一連串的風波，高嘉瑜表示，大家常常都是看新聞得知某事，而並不見得了解事情的真相與當事人真實的態度。她至今仍很感謝柯文哲與黃世傑，因為在這個當頭大家都很辛苦、壓力也都很大。「心存善念，盡力而為」是柯常講的話，她也深表認同；她有私下向黃表達謝意，感謝黃近期的協助，黃則回「好」，高笑稱局長是好人什麼都說好。

談到「3+11」爭議，高嘉瑜表示，大家都很想知道3+11的狀況，立法院也已要求行政院進行調查並提供相關報告，現在最重要的就是「疫苗趕快來」，大家的初衷都是讓需要打疫苗的人趕快打疫苗，而非互相撕裂、噴口水、找元凶，這些現在也無濟於事，希望大家本著善意、本著愛，好好守護台灣與自己家人。