台北市長柯文哲曾在北農群聚案爆發前，喊出「清零計畫」，但今又傳出北農群聚案首例確診者有萬華茶室足跡，對於萬華茶室所有感染源是否已經清零？新北市副市長劉和然今受訪表示，根據病毒傳染病學研究發現，只要傳染病進入社區傳播階段，基本上很難達到歸零，確實是不能大意。

劉和然在防疫會議表示，最近常常聽到「清零」這個名詞，但其實從病毒傳染病學研究發現，傳染病只要進入社區傳播階段，基本上很難達到歸零，通常只會呈現一個極低的比例，叫做「極限值」、「地板值」，病毒很難完全消失，除非像是天花才有完全消失的可能。

劉和然也說，公衛專家陳秀熙曾依照新北人口、傳染密度、地理環境等分析，新北市極限值就在200人，現在市府努力控管到30到50人，期盼繼續降低。

此外新北市今日再增5例北農相關確診者，是否要求新北果菜工作人員及承銷商再次篩檢？劉和然指出，只要事件的發展有需要，就會要求相關人員再次篩檢。