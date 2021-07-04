對於無黨籍立委林昶佐2日在環南市場與衛福部長陳時中、台北市長柯文哲一起開記者會時，被環南市場自治會會長林勝東嗆聲「虧我支持你，騙肖ㄟ」，前民進黨立委郭正亮表示，林昶佐實在「太不聰明了」！

郭正亮3日在岑永康直播中表示，林昶佐不夠老練，他應該站在市場自治會那一邊，對地方與中央都提出批評，就會雙贏。但他一開始就站在中央那一邊，非常不聰明，即使站在環南市場的角度也可以批評柯，實在是「太不聰明」了。

衛福部長陳時中、台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、農委會主委陳吉仲、立委林昶佐等人於7月2日一早巡視環南市場，並於11時40分許在現場召開記者會，在陳時中和柯文哲說明環南市場疫情之後，林昶佐拿起麥克風開始批評柯文哲，沒想到卻被環南市場自治會長林勝東反嗆「騙肖耶！」

林勝東嗆林昶佐，「你從以前到現在，有替中正萬華區百姓發言過嗎？沒有嘛！虧我還挺你，騙肖耶！你有來環南市場關心過嗎？選舉時來幾次，以前有來關心過嗎！」

會長事後也解釋，林昶佐是好朋友，選舉也支持林昶佐，但要看林昶佐對得起對不起朋友，挺林昶佐是看他能不能做事，第一屆有在做事，第二屆有在做事嗎？完全沒看到林昶佐為萬華人爭取甚麼東西，一天到晚捧中央。環南只要生意好就好，老百姓就是顧肚子，政治要怎要百姓管不到啦！

林勝東不滿直言，萬華是一個區，外面不進來的話，萬華怎會有疫情？若沒有機師3+11，萬華會有這件事情？應該去查源頭，怎一直說萬華不好，萬華是疫區？萬華真可憐！

郭正亮3日在岑永康直播中表示，林昶佐不夠老練，他應該站在市場自治會那一邊，對地方與中央都提出批評，就會雙贏。但他一開始就站在中央那一邊，非常不聰明，即使站在環南市場的角度也可以批評柯，實在是「太不聰明了」。