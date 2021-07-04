北市信義區虎林街爆發13戶30名確診者感染，4日8時至晚間8時在永吉國小篩檢站進行大規模PCR篩檢。北市副市長黃珊珊到場表示，虎林街不像社區感染，都是比較個別的家戶感染案子，很少傳給鄰居，並嚴厲譴責任何說北市不疫調、不匡列都是假訊息，因中央都有監管，「難道是跟中央一起作假嗎？」

黃珊珊說，今天是永吉國小第一天設篩檢站，里長、會長、區長都有派志工在現場協助，篩不完的話延續到明天，希望附近居民都可出來PCR篩檢，盡快在今晚有個結果，若沒有明天也會有，將進行2天篩檢，看有無舒緩。

黃珊珊說，整個疫調匡列結果，有13戶感染，確診者達30人，是陸續從6月1日後開始，市府都有做相關資訊蒐集，虎林街有一些共同點，可找到隱性傳染源，目前永春市場在裝修，虎林街又熱鬧，有人群交錯的接觸，所已市府會像當時在剝皮寮設篩檢站方式處理。

話鋒一轉，黃珊珊神情肅穆表示，北市所有確診案都有通報、疫調、匡列，任何在說不疫調、不匡列都是散布假訊息，疫調都有上傳到中央法傳系統來監控，不管是耳鼻喉科、牙醫、環南的確診，都有中央監管，「難道是跟中央一起作假？我要嚴厲譴責！」

媒體詢問，為何到現在才設虎林專案？黃珊珊僅說，6月1日陸續開始有案子，到6月中明顯增多，所以成為熱區，每個家戶間沒有互相的關聯性，不像是社區群聚感染，比較是個別的案子，只是都在虎林街，懷疑有交錯的可能性，本身都是家戶感染，很少傳給鄰居。

「市府之前都沒說，我都不知道！」永春里長許蕙蘭痛批，她看到新聞報導才知道，市府臨時才告訴她要進行上千人大規模篩檢，她完全沒聽過，現在光是來電都接不完。