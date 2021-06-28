屏東爆發印度Delta變異株群聚，引起不少民眾擔憂7/12解封無望，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎今表示，他個人對變異病毒沒有感到很心慌，因為病毒變種只是生物上的優勢，對人的殺傷力不一定變大，因此他也認為台灣還是有希望能在7/12解除三級警戒。

李秉穎今（28日）在周玉蔻主持的電台節目《新聞放鞭炮》上分享，目前關於Delta變種病毒的特性尚不了解，但世界上到處都是變種病毒，不同的變種病毒都有可能會進來。

李秉穎表示，屏東爆發Delta變種病毒群聚，但他認為屏東這波疫情，會像過去萬華阿公店那樣爆發的可能性很低，因為當初萬華阿公店的指標個案被發現的時候，疫情已經擴散出去好幾天，反觀這次屏東的群聚事件，較早就匡列出相關可能被感染的人，因此預期不會爆發大規模的區域性流行。

李秉穎指出，最少看7天，但觀察14天就比較沒事。因為潛伏期是14天，但多數的個案都會7天之內就發病，因此他認為，如果接下來的7天都沒有出現新的個案，那未來就算出現也可能是少數的散發個案，應該不會有大規模的群聚。

針對7/12三級警戒是否可以解封，李秉穎認為還是有希望的。他對變異病毒並沒有感到心慌，它只是生物上的優勢，對人類不一定是殺傷性很大的，因為病毒會慢慢改變，人體也會慢慢調整去認識它，因此染疫後的症狀會越來越輕，症狀就會逐漸變得慢慢像感冒一樣。

李秉穎也說，他個人是以平常心看待變種病毒，因為病毒變異後，不一定會變得比較兇，像是印度Delta變異株的資料顯示，感染後出現「流鼻水」症狀的人變多。他認為，這可能是好的發展，畢竟如果病毒很嚴重，就會直接去攻擊下呼吸道，進而引起肺炎和高死亡率，但如今症狀跑到鼻子上去，好像是沒能力攻擊下呼吸道，因此說不定是好的發展。