Delta群聚擴大！中央不聽苦勸還圍剿 侯友宜最新民調超柯趕賴

新北市長侯友宜今（4日）上午前往中和衛生所視察疫苗接種情況，針對7月12日前是否可以「微解封」，侯說，現在還是三級警戒當中，期待7月12日民眾期待能夠成真，回到正常的生活。

侯友宜表示，新北市現在還是在三級警戒當中，疫情雖然穩定的控制，但是還是要一步一腳印，努力往好的結果、方向，讓民眾能夠有信心回到正常的生活，所以自己一定跟所有的市民並肩作戰，期待在7月12日讓民眾期待能夠成真，回到正常的生活。