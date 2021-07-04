7／12能否微解封？侯友宜首度鬆口吐兩字 11:052021/07/04 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（4日）上午前往中和衛生所視察疫苗接種情況。（新聞局提供，資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Delta群聚擴大！中央不聽苦勸還圍剿 侯友宜最新民調超柯趕賴 訂閱影音： 中時新聞網 新北市長侯友宜今（4日）上午前往中和衛生所視察疫苗接種情況，針對7月12日前是否可以「微解封」，侯說，現在還是三級警戒當中，期待7月12日民眾期待能夠成真，回到正常的生活。 侯友宜表示，新北市現在還是在三級警戒當中，疫情雖然穩定的控制，但是還是要一步一腳印，努力往好的結果、方向，讓民眾能夠有信心回到正常的生活，所以自己一定跟所有的市民並肩作戰，期待在7月12日讓民眾期待能夠成真，回到正常的生活。 OPEC＋增產協議 本周再戰 712解封？衛福部提三指標 #7月 #12日 #微解封 #侯友宜 #三級警戒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳柏惟罷免案延不延 中選會7月16日再議 04:102021/07/04 焦點要聞 在野催不在籍投票 補公投破網 04:102021/07/04 政治要聞 篩出千名無症狀 侯籲雙北合作揪黑數 04:102021/07/04 焦點要聞 公投延期 綠憂成疫情怨氣宣洩出口 04:102021/07/04 政治要聞 開放外國人接種莫德納疫苗 侯友宜：目前76人符合資格 11:292021/07/04 生活 油價明連8漲 10月電價也蠢動 04:102021/07/04 財經焦點 台中市議員張瀞分今接種 籲中央速提供足夠疫苗 12:312021/07/04 寶島 男疑違規爬大坑步道自摔 面臨至少6萬罰款 10:232021/07/04 社會 日神奈川縣5處大雨創7月紀錄 各地零星受災 11:332021/07/04 國際 自主解封 新北八里湧人潮 遊客脫口罩大啖美食 12:172021/07/04 生活 太空種子7月中旬回地球 徵選中小學生種植 04:102021/07/04 生活新聞 生活熱門新聞 直播》疫情再降溫 今增37例本土 2人死亡 - 生活 7／12能否微解封？侯友宜首度鬆口吐兩字 - 生活 才怒批柯文哲不疫調、不匡列 施景中道歉：造成長官困擾 - 生活 發現虎林街熱區全靠他 機警醫看X光片揪出確診一家人 - 生活 烟花颱風最快明生成 不排除發陸警 警戒區域曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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