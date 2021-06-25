【政新鮮】亞洲週刊批蔡無能讓台淪疫苗難民 侯漢廷：國人成乞丐毫無尊嚴

本土疫情持續嚴峻，面臨疫苗嚴重不足危機，美、日以及立陶宛相繼提供援助，台灣受贈疫苗量比實際採購疫苗到貨量還多反引民怨，近日《亞洲週刊》報導更指稱台灣已從去年的防疫模範生變成「疫苗難民」。對此台北市議員侯漢廷接受《中時新聞網》訪問感嘆，民進黨的防疫成為國際上笑話，也讓台灣人活得沒尊嚴。

《亞洲週刊》稱台是疫苗難民。(圖／資料照片)

侯漢廷表示，疫苗乞丐是客觀的事實，民進黨不但不檢討反省，反倒否認這項說法，甚至稱各國贈予的疫苗是自由民主國家之間的互助，實際上並非如此。他指出，美國計畫捐助5億劑疫苗給世界各國，其中90多個國家並不完全是自由民主國家，更諷刺的是，根據《路透社》報導，美方會捐助疫苗給台，是因為擔心國內晶片供應產業鍊會受疫情影響，是台灣高科技產業努力的成果，不是民進黨和美國關係堅如磐石。

日前立陶宛捐助台2萬劑AZ疫苗一事，民進黨對外表示因為過去曾捐助口罩給立陶宛，侯漢廷對此回擊，立陶宛是回應台的請求之下才捐贈，且立陶宛也捐贈給烏克蘭、喬治亞、摩爾多瓦等人均所得才3000元至5000元美金的國家，反觀台灣人均所得27000元美金，侯痛批：「民進黨你們好意思嗎？」、「台灣不是疫苗乞丐，難道是疫苗富翁嗎？」

透過這次的防疫政策的破口，總統蔡英文、民進黨的施政滿意度都來到新低，侯漢廷認為這一點都不奇怪，不過他質疑，怎麼還會有國人對蔡抱持滿意？民進黨還透過各種的內宣告訴人民，台灣受各國捐贈很榮耀、有面子、外交有成，他怒轟自得其樂的綠營，這些話肯定不敢在因新冠不幸亡故的國人面前說，民進黨的謊言只敢對著活人講，就連總統寧願對美國總統拜登去世的愛狗表示哀悼，也不願為染疫病逝的台灣人點支蠟燭。