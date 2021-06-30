睽違5年的台美TIFA會議今天上午7點正式展開「第11次談判」，雙方預計討論強化供應鏈韌性、疫苗進出口程序簡化等議題，行政院預計今日下午四點半舉行記者會說明成果。民眾黨立委邱臣遠認為，TIFA只是「架構會議」，即使有談，也未必就代表可以展開全面性的貿易談判，尤其是蔡政府已提前開放萊豬進口政策，而美參議員來台宣布捐贈疫苗，增加美方談判籌碼，我方談判氣勢已輸一半。

邱臣遠指出，若執政黨認為台美關係是空前友善，除推動洽簽雙邊貿易的自由貿易協定(FTA)，我方應倡議國際疫苗盡速交貨；此外，除了5G和抗疫產業外，像是藥品、電池、電動車等，將依照「美國創新和競爭法」，以產業政策鞏固供應鏈的產業和美國加強經貿合作關係。

邱臣遠認為，TIFA是台美在諮商雙邊貿易問題、解決貿易爭議的重要平台，更是和美國簽署FTA，重啟談判是重要的起手式，但TIFA只是「架構會議」，即使有談，也未必就代表可以展開全面性的貿易談判。

邱臣遠觀察，先前民進黨政府為消除貿易障礙，強勢通過萊豬進口政策，而美國一方面對台輪胎課徵反傾銷稅，另一方面三位美參議員來台宣布捐贈疫苗，「一手胡蘿蔔、一手棒子」增加了美方談判的籌碼，我方在談判氣勢上已輸一半。

另外，過去川普政府認為BTA較符合美國利益而捨棄FTA，拜登政府仍強調「產業回流」、「創造就業」的前提下，展開台美BTA並不符合美國利益的情況下，再加上美國過去在TIFA談判只要求我國開放市場、近年來我對美貿易順差劇增，我方談判需嚴守「那一條底線」，密切注意美國鎖定我國匯率，才不會陷入讓美方予取予求的不平等貿易關係。