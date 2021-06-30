新北市府30日上午8時開放第一類至第五類莫德納公費疫苗預約，但網頁卡死進不去，新北市長侯友宜在市政會議表示，民眾對莫德納期待很高，一定要細心安排，除了72歲以上長者，先前沒打的長者也可以回頭來打，提高覆蓋率。

新北市研考會說，目前預約系統確實湧入大量流量，都還在處理中。

侯友宜在市政會議指出，看到衛生局報告，印度變種病毒又出現了Delta PLUS，可增加與肺細胞受體結合，亦可能影響中和抗體反應，可能是更強的病毒，以色列疫苗注射率全世界最高，但近期Delta變異株佔新增病例約7成，台灣必須要小心面對。

侯友宜說，疫苗可以提升有效保護力，但不是萬靈丹，疫情控制要隨著世界走，境外先擋住，再提生國內疫苗施打率，第一線有任何執行問題，都要反映給中央，一起努力。

侯友宜說，目前莫德納疫苗已經開始接受預約，大家都很期望打到莫德納，要求各局處要細心安排，讓長者都能打到。

侯友宜也說，AZ目前打了九成，施打狀況不錯，這次會有更多人來施打，他強調要有順序、從高齡者打下來，務求健康安全把疫苗接種到長者身上。