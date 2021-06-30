白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，美國有留意到台灣取得疫苗的途徑被「截斷」一事。民進黨發言人周江杰表示，今天美國白宮發言人的說法，也證實台灣取得國際疫苗，的確是有干擾存在。

周江杰說，這也證明一件事情，台灣政府並非沒有向外採購國際疫苗，台灣政府早就有向國際採購疫苗，但卻受到外力干擾台灣取得疫苗。

他說，這個所謂的外力截斷台灣取得疫苗的動機，相信一定不是善意，畢竟全球人類受到病毒影響，盡快透過疫苗確保人類的健康，這應該是最優先事項，但卻有外力試圖截斷台灣對外採購疫苗的取得，套句台灣人常說的話，「金夭壽」。

他說，這也同時說明了為什麼日本、美國會在很短的時間內，高效率地用大量的疫苗支援台灣的原因。

他指出，同時間卻看到中國外交部和國台辦，卻對此發表批評的言論，顯然這個所謂外界的不當干擾，確有此事。

周江杰表示，呼籲在野黨，切莫忽略台灣在國際上遇到的諸多挑戰，台灣應該團結一致，爭取疫苗維護國人健康。