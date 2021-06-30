中選會將於7月2日開會決議反萊豬等4項公投案是否延期，國民黨主席江啟臣今天再度呼籲中選會，應在當天做出原則性的規範，讓提案團體有所依循，不能以疫情為由，省略人民在公投程序上充分討論、辯論及溝通的過程，更不能剝奪人民行使公投的權利。

江啟臣下午主持視訊中常會表示，不論疫情如何發展，投票時間是否調整，國民黨都會以最積極負責的態度，面對公投案的推動；中選會應該在防疫思維下，讓人民有最適當的保護，在最適切的時刻，放心行使公民權，決定國家政策的未來。

台美上午召開TIFA視訊會議，江啟臣說，希望能夠針對未來台美雙方持續深化合作，將台美友好關係轉化爲實質的互惠政策，期望我方代表，能夠明確轉達國人對於食安議題的疑慮，避免給予美方錯誤的訊息，也希望未來能夠透過談判，解決單一貿易品項的不同意見，與美方謀求更多經貿合作共識。

「國民黨始終樂見台美友誼堅實發展」，江啟臣強調，面對我國疫苗不足的窘境，由衷感謝美國政府慷慨捐贈，然而，目前民進黨政府的疫苗取得數量仍遠低於國人需求，由殘劑開放施打亂象頻傳，就可見民眾的需求。

江啟臣痛批，本應該取得足夠疫苗的民進黨政府，為了轉移疫苗不足的焦點，將施打順序的爭議用來作為政治攻擊的手段，倒因為果，令人失望。面對惡質的政治操作，他呼籲國民黨內先進，謹慎小心，不應該輕易給民進黨有攻擊的藉口。

江啟臣指出，事實上，如果執政者真的落實超前部署，購買足夠的國際認證疫苗，不分黨派立場的國人，都不需要擔心因為施打疫苗而被獵巫。

另外，江啟臣也向疫情指揮中心喊話，全面實施入境前後2次篩檢、檢討社交距離規範，以及密切接觸的疫調定義、並且應該做好南台灣醫療分流及傳染病防治醫療網，做好萬全的準備，才能迎戰變種病毒。