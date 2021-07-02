中選會今天下午開會討論8月28公投是否如期舉辦，中廣董事長趙少康主張，在全國2劑疫苗施打率不到5成、達到準群體免疫前，不應該舉辦全國性公民投票，避免群聚感染新冠肺炎。

趙少康表示，公投是人民的權利，也是民進黨一向標榜最高政治道德的表現，民進黨政府不可以一面大張旗鼓舉辦公投，另方面又不給人民足夠疫苗注射，陷人民於兩難之中，不去公投是放棄表達意見的權利，去公投又增加自己染疫的風險，什麼樣的政府會讓人民面臨如此困難的抉擇？

趙少康說，全台到7月12日之前都是三級警戒，照目前形勢觀察，期滿之後最多也只是「微解封」，如果8月28日如期舉辦公投，如何舉行4個公投案的政策宣導會？不舉行群眾宣導會，又如何讓民眾瞭解各自的主張與訴求？疫情如果繼續存在，離現在不到兩個月的8月28日，人民又如何敢冒著染疫的風險去排隊投票？

趙少康指出，或許民進黨打的就是這個算盤，讓人民在恐懼染疫的氛圍中及大力鼓吹不要群聚的宣導下，讓真正敢出門去投票的民眾大量減少，讓公投達不到過關的門檻，果真這樣，民進黨的用心就太惡毒了。

他表示，現在規定室內活動不可超過5人、室外不可超過10人，就算放寬股東會的參加人數，也不過是室內20人、室外40人。公投要通過，投票門檻起碼要有500萬人，在疫苗施打未達集體免疫的數量前，不應該在8月28冒進的舉辦如此大規模的公民投票，其理至明，民進黨會不懂？

他說，民進黨可能擔心延期公投會影響民進黨明年底的選舉成績，但政黨執政的目的就是為了追求最大多數人的最大幸福，人民的生命遠比政黨的選舉成敗重要，民進黨千萬不可斤斤計較選票的多寡而不顧人民的死活，至少應該等到全民2劑疫苗施打率超過5成，才開放舉辦公民投票，否則就是居心不良，欲置公投於死地，民進黨會留下「殺死公投的劊子手」惡名。