第3批共計250萬劑莫德納疫苗於20日下午4時30分抵台，後續存放由大園警分局協助分2批送往裕利醫藥物流中心冷鏈倉，20日約下午5時45分首批莫德納已抵達裕利冷鏈倉，待後續檢驗封緘作業。

救命250萬劑莫德納終抵台，日前疫苗由華航CI5169貨機運送自美國啟程，且提早30分鐘於20日下午4時30分抵台，後續存放由大園警分局協助分2批送往裕利醫藥物流中心冷鏈倉，而首批疫苗以2大車1小車載送，已於20日下午約5時45分平安抵達倉庫，待後續檢驗封緘作業後，將提供相關對象接種。