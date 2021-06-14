台中市政府經發局要求全市42處公有市場加強各項防疫工作。（台中市政府提供）

民眾至市場採買請自主配合人群分流及總量管制。（台中市政府提供）

因應端午連假避免人潮群聚，台中市政府經發局要求全市42處公有市場加強各項防疫工作，市府同時啟動擴大稽查機制，由經發局副局長李逸安等帶隊，會同警察局至清水第一、沙鹿、南屯等9大熱點傳統市場內及外攤區加強擴大區域稽查及宣導，查核民眾口罩佩戴情形，提醒民眾落實實聯制及保持社交距離，即時勸離取締。

經發局指出，市場外圍道路攤販區採買人潮眾多，安全社交距離較難維持，此次擴大稽查宣導工作重點鎖定在9處規模大型市場外攤區，此9處區域不僅為民眾反映熱點，且攤位數量眾多、分佈範圍大，透過擴大稽查宣導，要求攤商及民眾務必做好防疫及人流分流措施，避免人潮聚集。

經發局表示，台中市5月30日提出「市場分流運動」，中央疫情指揮中心亦於6月6日公布各縣市政府針對傳統市場加強人流管制計畫，擴大稽查工作也加強宣導人群自主分流，按照身分證字號尾數，如為單數，請於每周三、五、日進入市場採買；如為雙數，請於每周二、四、六進入市場採買，鼓勵民眾少去多買，一次買足，買好就走，有效達到分流效果，減少群聚機會。

經發局提醒，民眾至市場採買請自主配合人群分流及總量管制，並時時記得防疫，務必全程佩戴口罩，落實簡訊實聯制，維持社交距離，使用酒精消毒，勤做手部清潔，同時建議避開人潮擁擠時段，避免群聚現象，唯有防疫不鬆懈，才能安心守護你我的健康。