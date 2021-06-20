疫情三級警戒已經持續月餘，挑戰民眾忍耐極限。由於20日新北市僅新增針對44例本土案例，是否代表可以解封或降級了？對此新北市長侯友宜仍不願鬆口，表示19日交通運輸量明顯上升，又以「高鐵增加72％」最多。不過稍後台灣高鐵回應指出，侯友宜是依19日板橋站出站人數來比較，本周是1700人，上周是1000人，才會得出這個結果，但其實高鐵總使用人數已降至1／10，運量並未大增。

新北市政府20日例行疫情記者會上，雖然當天本土確診案例降低，侯友宜卻再度表達擔心。他說，端午連假民眾都相當節制，並未出遊，但1周後也就是19日各交通運輸量，高鐵增加72％最多，國道5號增52％、國道3號增32％、國道1號增30％，台鐵也有16％，公車2.5％則最低。侯友宜拜託民眾再忍耐，一起走完這最後一哩路，「請大家待在家，用網路代替馬路。」

不過據了解新北市依據的數據是高鐵板橋站的出站人數，但台灣高鐵表示板橋站比較特別，有進有出，以通勤居多。本周六是1700人，上周六是1000人。

台灣高鐵表示，疫情以前高鐵一天交通人數是十幾萬人，現在驟減為1天1萬人，分母變成1／10，所以只要分子微幅變動就會感覺增減很多。

高鐵新聞稿則表示，根據台灣高鐵統計，18日整體運量1萬2千餘人次，相較於上周六（6／11）單日運量近萬人次，增加約2成；但再與2周前、3周前的周六（6／5及5／28）相較，則運量分別各有1成或與相當。高鐵各單日運量因旅客個別旅運需求，有1、2成變化是常態。

台灣高鐵表示，高鐵各車站進出站人數，因各車站旅客旅次目的不同，加以近期旅客紛紛減少行程影響，至換算成比例後容易出現較大幅度落差。高鐵公司為降低疫情對旅客的影響，積極配合政府防疫措施，忠實扮演台灣骨幹運輸角色；更持續加強列車與車站清潔消毒，爭取旅客信賴。