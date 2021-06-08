83歲的邱翁，患有失智症，中午未吃飯就從烏日住家出門，直到半夜餓暈了，路倒在霧峰的鄉間小徑，幸霧峰分局四德派出所員警發現他，送他回家。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

家住烏日的83歲邱姓老翁，日前中午獨自離家，餓昏倒在霧峰區五福西路旁，直到晚上11點多，中市警局霧峰分局四德派出所員警巡邏時才發現他，趕快提供麵包、水給他充飢，再積極幫忙護送他回家，其焦急不堪的結髮妻子見狀，馬上激動落淚，連連感謝警察的幫忙。

警方指出，日前晚間23時30分巡邏至霧峰區五福西路旁，分叉的鄉間小徑，因小徑無路燈，四周一片黑漆漆，當時正好轉進一條小徑，車燈隨著轉彎，逐一照射全部路面時，赫然發現前方半躺著一個人，連忙停車下車查看。

年約83歲的邱姓老翁，見有車輛靠近，掙扎的坐了起來，他向員警表示，自己中午前連飯都沒吃，就已經出門，現在餓得頭昏眼花，員警不敢遲疑，就立刻載著老翁到超商，自掏腰包買麵包、礦泉水給老翁充飢，不過員警也沒忘記防疫，上車前先給老翁雙手噴75％酒精消毒，並提供口罩給他戴上。

員警接著詢問老翁姓名、地址，但老翁皆答不出來，經使用人臉辨識系統進行檢測，終於得知年約83歲的邱姓老伯，家住烏日區太明路，隨即送他回家，老翁老伴看見員警平安送回邱翁，激動的落淚，表示邱翁有失智症，中午前就自行外出，沒想到走到霧峰，因子女都在外地工作，自己腳也不方便，找了一整天，剛想要報案，警方就將老伴送回家，實在非常感謝警方協助。

霧峰分局長陳家銘表示，家有一老如有一寶，若家中老人曾有走失情事，可向社會局申請「愛心手鍊」服務，亦可在老人身上置放家屬聯絡方式，不慎走失時，可立即向警察機關報請協尋，儘速幫助長者返家，避免發生意外憾事。

同時呼籲大眾，在防疫期間請民眾確實將口罩戴好戴滿，不佩戴者可依傳染病防治法第70條第1項規定，處3,000元以上、1萬5,000元以下罰鍰，請民眾注意遵守防疫等規定，全民共同防疫。

(中時 )