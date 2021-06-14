台中市大甲警分局轄區14日發生潑汽油案，據悉，一對夫妻今搬家到后里親戚家對面居住，因范姓丈夫不太願意搬，見彭姓親戚幫忙搬東西，涉嫌朝親戚家潑汽油，旁人趕緊制止，警消獲報後也趕赴現場，所幸未引燃造成任何傷亡，警方目前正在製作筆錄中。