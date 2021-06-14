夫妻搬家與親戚為鄰 夫竟朝親戚家潑汽油 11:142021/06/14 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大甲警分局14日發生潑汽油案，幸未造成傷亡。（陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市大甲警分局轄區14日發生潑汽油案，據悉，一對夫妻今搬家到后里親戚家對面居住，因范姓丈夫不太願意搬，見彭姓親戚幫忙搬東西，涉嫌朝親戚家潑汽油，旁人趕緊制止，警消獲報後也趕赴現場，所幸未引燃造成任何傷亡，警方目前正在製作筆錄中。 小薩摩耶走失流浪到北極 冰原深處奇蹟獲救 妻勸防疫別回南部公婆家 竟遭尪甩巴掌罵：傳出去難聽 #親戚 #潑汽油 #搬家 #后里 #台中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 17人聚賭赫見8歲童開罰至少102萬 04:102021/06/13 地方新聞 疫情停辦婚禮 新人直呼心好累 04:102021/06/14 地方新聞 台中今突襲式開放施打疫苗 民眾質疑誰先預約接種 衛生局回應了 14:022021/06/13 生活 老夫妻先後逝 嬤遺願和阿公長眠 04:102021/06/13 焦點要聞 台中41歲男摩鐵猝逝 警疑進行「人與人連結」 樂極生悲 16:132021/06/12 社會 懶人包來了！22縣市疫苗施打時間、規則看這裡 17:492021/06/12 生活 賭徒媽帶8歲女童推筒子 新莊洗車場賭場17人群聚至少罰102萬 13:102021/06/12 社會 女名人稱一天2800不夠吃遭出征 BBC：大陸炫富文化漸遭仇視 00:332021/06/12 國際 當下的自律 成就未來的自由 07:002021/06/11 健康 房地合一2.0 個人非自願售屋 增繼承房債條款 04:102021/06/12 金融．稅務 中市前五類公費對象今起開打 85歲以上長者6／15起接種 12:252021/06/13 生活 社會熱門新聞 165cm長髮茶花女疫情行情破紀錄 一次1.2萬日賺3.6萬警驚呆 - 社會 禾馨醫直播留言嗆柯P「放屁唬爛」丟爛攤 網敲碗內幕：丟一句是怎樣 - 社會 花蓮10人群聚夜釣 1男墜6m涵洞雙腿斷 同伴怕挨罰竟將他丟包 - 社會 惡狼神明面前拖女進廁所性侵 檢警依監視器逮人 - 社會 新竹湖口公告送肉粽「不能禁止」 網酸：送煞有用跪求送病毒 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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