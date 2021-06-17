中國外交部發言人趙立堅17日主持例行記者會。針對中國科學院武漢病毒研究所研究員石正麗14日接受《紐約時報》再次駁斥美方「新冠病毒武漢實驗室洩漏論」等不實指責，反遭汙蔑一事，趙立堅強調，石正麗一針見血地說，病毒溯源問題很明顯已經被西方政治化了。世界為何要持續向一個無辜的科學家潑髒水？

趙立堅表示，石正麗受訪時明確表示，新冠病毒武漢實驗室洩漏論毫無根據。世衛組織於3月發布中國─世衛組織聯合專家組溯源研究報告，明確了病毒由實驗室洩漏極不可能的結論，這份報告由30多位全球各領域頂級專家共同撰寫，具有廣泛代表性和高度專業性。

令人遺憾的是，美方一些人無視聯合溯源研究報告，大肆鼓噪新冠病毒實驗室洩漏論，將溯源政治化，這是對世衛組織主導的溯源研究的極大冒犯，是對科學家和科學精神的嚴重褻瀆，是對國際社會團結抗疫努力的重大破壞。

趙立堅強調，如果美方真的透明和負責任，就應該像中國一樣秉持開放態度，立即邀請國際專家去美國德特里克堡等地進行詳細調查。近日，法國巴斯德研究所免疫學博士鞠麗雅接受媒體採訪時也強調，病毒溯源不是人為的生搬硬套，而是嚴謹的科學研究。

趙立堅說，中國科學家最早發現新冠病毒基因序列，並不意味著武漢就是新冠病毒的源頭，更不能藉此推斷出病毒是由中國科學家製造的。如果說因為首先發表高品質病毒序列就被扣上新冠源頭的罪名，那麼最先發現愛滋病毒的蒙塔尼耶教授就應該是全球愛滋病的「罪魁」，而不是諾貝爾醫學獎獲得者，發現細菌的巴斯德先生，就應該是全球致病細菌的「負責人」了。相比之下，武漢團隊應該獲得新冠研究的諾貝爾醫學獎，而不是被指責。

趙立堅指出，去年以來中科院武漢病毒所先後接受了多次媒體採訪，其中包括路透社、《科學》雜誌以及美國國家廣播公司等多家境外媒體的深度採訪，已經反覆多次強調了新冠病毒既不是人工製造，也不是實驗室洩漏的。石正麗一針見血地說，病毒溯源問題很明顯已經被西方政治化了。她發出的質問鏗鏘有力，一個人如何能為沒有證據的事情提供證據？世界為何要持續向一個無辜的科學家潑髒水？