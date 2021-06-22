歐盟最近放寬多個地區入境旅遊限制，包括香港，港府昨宣布為使港人便利出行，決定放寬抵港檢疫期，只要符合3個條件，包括已完成接種新冠疫苗並過14日、病毒檢測無確診、驗出有抗體，即可將酒店檢疫期可縮減至7日，30日開始實施。有香港醫學專家擔心新措施恐使疫情風險增加。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今表示，港府早前將高風險地區入境人士的酒店檢疫期由14日延長至21日，目的在於避免檢疫期最後有個案漏洞，但若將接種疫苗人士的檢疫期減至只需7日，或重蹈覆轍令3成個案進入社區。

至於港府的新措施下，要求抵港人士做檢驗血清抗體能否填補防疫漏洞？何栢良表示，並不能完全補漏，由於不同國家及地區對新冠疫苗的審核有所不同，部分疫苗的科學數據，仍未能在科學期刊中看到可減低多少感染機會，對抗變種病毒的成效有多少亦存疑。若某種疫苗成效偏低，即使血清測試驗出抗體，仍有機會走漏個案至社區。何指，由於近日港澳正商討兩地恢復往來，惟澳門對防止輸入個案標準嚴格、始終如一，預料零星個案會增加澳門對香港的戒心，隨時影響港澳通關。

香港食物及衛生局局長陳肇始表示，所有獲縮減檢疫日數的人士都要在機場接受檢測，在檢疫期間亦要再做1次檢測，而來自極高及甚高風險地區的人士，則不可縮減檢疫期。她又指，獲縮減檢疫期的人士都要接受血清抗體測試，由於不同化驗平台有差異，但承認不會考慮抗體濃度，只要驗出有抗體就可以，僅稱當局會密切留意各地疫情，盡量平衡和小心作風險評估。

她稱，政府正制訂一份血清抗體測試的認可醫務化驗機構名單，讓有需要出行的香港居民可自費做測試，領取抗體效力認證，而暫時未有抗體測試的收費資料，相信獲認可的化驗所稍後會公布。

澳門方面早前曾表示香港連續14日無本土個案可研究放寬出入境，但昨日突將磋商門檻調升至28日，香港旅遊界議員姚思榮表示對此感到失望，相信開放哪些口岸及關口限制人數等，技術上仍需時處理，考慮到避免太多人聚集在關口等候檢測，認為每日允許約5000人出入境是相對合適的數目。