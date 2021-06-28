屏東縣Delta變種病毒，讓人聞之色變，一名曾經與確診的白牌車司機接觸的印尼籍移工，因為在當地沒有工作，竟然逃逸到南投縣仁愛鄉華崗地區，警方找到他後，經核酸檢測結果為陰性，已送集中檢疫所，並匡列接觸者14人。

這名印尼籍移工，在屏東縣擔任漁工，曾經搭乘確診個案司機（案14289）駕駛的白牌車，必須隔離14天，期限至7月3日，但他透過朋友介紹，要到仁愛鄉華崗地區打零工。

據了解，印尼籍移工27日凌晨搭乘計程車到仁愛鄉，衛福部疾病管制署隨即通報衛生局請警方協尋，當晚找到人，在當地停留23小時；已由消防局救護車連夜載到集中檢疫所隔離，印尼移工經過核酸PCR檢測為陰性，仁愛鄉公所清潔隊已針對他的足跡進行消毒。另外，匡列接觸的14人，將由衛生局派員上山，進行專案採檢。

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