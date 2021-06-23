新北市某電子公司的王姓前員工不滿遭到解雇，寄電郵給公司其他主管、員工，指稱總經理、協理「英文能力0」，卻假借出差名義，在疫情危險期間出國遊玩，因而挨告妨害名譽。台北地院審理期間，雙方調解成立，王獲撤告，法官因此判決公訴不受理。

檢方起訴指出，王某原本在公司擔任行政業務經理，負責監督該公司的菲律賓辦事處、馬來西亞分公司的行政業務，後來遭公司解雇，他心生不滿，明知自己從未親自見聞總經理的公務出差行程內容，竟於去年3月31日寄電郵詆毀總經理，收件者包括公司主管、員工及總經理老婆共15人。

電郵標題為「臺灣○○電子離職員工寫給管理者們的一封信」，內容指謫「陳總與偉大協理」2月間攜手同遊馬來西亞，「新冠病毒當時狀況有點危險了，就是要去玩一趟」、「陳總說需要帶協理去瞭解一下未來新公司總經理的職權範疇，所以安排了一趙去馬來的遊玩，抱歉打錯是出差」。

王某甚至寫道「跟偉大陳總出差開會2-3天全程英文，但陳總與偉大的協理兩人對於各式各樣的英與理解程度幾進於0」 、「英文程度是0還敢做海外市場，梁靜茹可能給他們兩位太多勇氣了」，總經理得知後，氣得控告王某加重誹謗。

全案起訴到北院後，雙方於審理期間調解成立，王某向總經理致歉，並依總經理期望捐款給公益機構，總經理也具狀撤告，由於加重誹謗罪是告訴乃論的罪，法官因此判決公訴不受理。