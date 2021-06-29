疫情衝擊，只有電子商務產業受到疫情商機影響，大舉徵才嗎？其實不然！104玩數據公開惦惦呷三碗公的七個暴衝職缺！若以十大電商「行銷/企劃類」職務需求成長17%為依據，徵才職缺增幅超越電商包含：技術文件∕說明書編譯、電鍍∕表面處理技術人員、大樓物業管理員、線切割技術員、教授∕副教授∕助理教授、金融營業員、以及金融理財專員。

疫情真是世界末日？！這段期間，電商外送瘋狂燒，104玩數據統計十大電商「疫情升級後的6月」v.s.「升級前的4月」，主要職缺增幅以「行銷/企劃/專案管理類」增幅17%最強、其次是「資材/物流/運輸類」增幅12%。不過104玩數據比對超過500個職缺，職缺數大於100、且增幅超過電商的暴衝職缺所在多有。

104玩數據整理提供職缺數>100個，且兩個月增幅>17%的職缺。（資料來源：104玩數據）

相比中西及日式廚師需求腰斬、餐飲服務生及飯店工作人員招募規模縮小4成，上述暴衝職缺為何能惦惦呷三碗公？104玩數據發現以下職缺需求量更大，到底需要哪些職業技能，薪資水平又是如何，一起來了解。

一、技術文件∕說明書編譯。月薪4萬~8萬不等。外銷為主的科技廠商，國外需求暢旺，科技產品推陳出新，需英文極佳、懂UX/UI使用者體驗、HCI人機互動、行銷、內容、腳本撰寫、熟悉軟體工程及軟體開發流程。

二、電鍍∕表面處理技術人員、線切割技術員。月薪2.8萬~6萬不等。藍灰領技術職，徵才產業多為半導體、精密機械、電子零組件、航太科技等製造商。負責表面處理、操作並編寫線割程式。

三、大樓物業管理員。月薪3.9萬~5萬不等。受惠房產大多頭，高級住宅新建案上市，需有飯店俱樂休閒事業或相關社區實務經驗者，協助推行管委會會務、門禁管制等大樓公共安全維護，製作財報及值勤SOP流程。

四、教授∕副教授∕助理教授。月薪2.8萬~10.8萬不等。少子化並沒有嚇退大專院校招聘教職員，醫療護理及農業畜牧特色大學持續招募109年9月、及110年2月新學期教師。

五、金融營業員、金融理財專員。月薪2.5萬~5萬不等(另有業績分紅)。股市頻創新高，負責證券、期貨、選擇權、電子交易客戶的開發及接單，協銷或主銷金融商品，協助客戶投資理財規劃，提供商品諮詢服務。