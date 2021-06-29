疫情影響，台東縣牧心智能發展中心募款金額大減，加上餐廳不能營業，自營收入少了一半以上，目前僅靠販售便當、麵包外賣苦撐。（蔡旻妤攝）

受疫情衝擊，台東縣牧心智能發展中心募款金額大減，加上餐廳不能營業，自營收入少了一半以上，目前僅靠販售便當、麵包外賣苦撐；此外，自6月1日發起「萬人挺醫護」捐款送便當活動，牧心提供愛心便當給台東4家醫院的醫護人員，預計目標1萬盒已提前達標，主任許秋霞說，愛心便當不僅挺醫護，也讓牧心餐廳員工有了微薄收入。

許秋霞坦言，疫情影響募款金額大減，每月所需營運經費約50至70萬元，5月募到約20萬，6月份30餘萬，距離預期目標少了至少5成，但牧心仍有百餘個孩子要照顧，仍要努力求生存，讓牧心持續運轉。

而庇護烘培工場麵包販售採預購方式，隔天中午再由員工送達，中心僅備有少量新鮮麵包，提供購買便當的民眾及附近居民購買；牧心指出，乳酪堅果饅頭、吐司，以往宅配銷售量都不錯，但是疫情期間宅配量大，無法保證包裹能準時送達客戶手中，目前忍痛暫停宅配，也因而失去不少訂單；並且以往單位辦活動時會訂購牧心餐盒，活動停辦，訂單因此被退了8、9成。

另自6月1日發起「萬人挺醫護」捐款送便當活動，牧心提供愛心便當給台東的衛生福利部台東醫院、基督教、榮民、馬偕醫院的醫護人員，預計目標1萬盒，在民眾愛心響應下，截至28日已達標。許秋霞表示，愛心便當不僅挺醫護，也讓餐廳員工在疫情期間有微薄收入。

據了解，學員平時在牧心上課生活規律，現在宅在家太久，部分憨兒不習慣或有就醫需要，牧心除了給予協助，每天進行疫調、關懷外，連假日都要排班關心，並下鄉親送物資給有需要的案家；許秋霞說，疫情讓大家更忙碌了。

此外，上周登記施打疫苗的60多名憨兒已接種完畢，她說，以往憨兒沒有在社區待這麼久，現在一時疏忽忘記戴口罩，有鄰居會惡言相向，造成家長壓力及負擔；至今仍有學員會定時騎車到牧心，只能無奈請他回家，許盼能讓全數學員盡快施打疫苗回到牧心。