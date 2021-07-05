中央流行疫情指揮中心和企業，5日分別捐贈中醫大新竹附設醫院高流量濕化氧氣經鼻導管系統（HFNC又稱呼吸神器）共13台，讓醫護人員在進行相關治療時，有更進一步的保護，院長陳自諒感謝中央和企業力挺，一同善盡社會責任，守護鄉親健康。

中醫大新竹附醫胸腔暨重症科主任莊子儀指出，高流量氧氣鼻導管HFNC，其實引進台灣已經很多年，因先前健保並沒有給付，耗材需要自費，運用上大多侷限在呼吸衰竭病人，在脫離呼吸器之後的銜接治療。

HFNC與一般氧氣鼻導管最大的不同，在於鼻導管的設計可以和鼻孔完全密合，只要病人不張嘴，所有氧氣都可以透過鼻導管進入病人的呼吸道，不會有漏氣問題，給予病人的氧氣流量加大，配合潮濕裝置，提供病人更舒適有效率的氧氣治療。

莊子儀說，新冠疫情爆發後，臨床上發現使用HFNC可有效改善病人的血氧濃度，不過不論是確診個案或疑似個案，都要在負壓隔離病房使用，以避免病毒擴散。相對會增加呼吸治療師進出病房，檢視病人是否與HFNC配合。

台灣日亞化學公司總經理戴圳家，代表總社小川會長捐贈2台HFNC、Taiwan Box 200組與醫療公益金300萬元，提供新治療設備給醫院病患使用，讓第一線醫護人員有更完善的保護，盼望台灣能夠儘早恢復常態，也藉此揭示台日友情長存。

另外，貴香公司 、家裡蹲創意印刷、長健富生物科技、利洋百貨商行、宏羚公司、楊洪國際貿易、洪梵德公司、昇湧生物科技、幾木朵生物科技、DRC高級投資人及陳欣婷小姐等集資捐贈5台HFNC及耗材一批，同心為防疫盡心力。