靖聖金屬工業公司董事長趙德鋒，5日捐贈福特六和汽車7人座消防警備車1輛，供南投縣消防局執行防救災勤務；消防局長林聰吉表達崇高的謝意，希藉由公開的表揚，達到拋磚引玉效果，以匯集更多社會大眾的力量投入消防救災行列。

林聰吉局長表示，消防弟兄經常面對變化多端的救災環境，需搭配不同交通工具以深入地形複雜之災害現場，執行防災整備工作，亦需載運防救災裝備，消防警備車亦扮演防救災之重要角色，惟礙於政府機關經費有限，實無法全面立即汰換老舊消防警備車，此次獲贈的消防警備車將使本局防救災工作如虎添翼，該車屬寬敞車室空間且座椅變化自由度高，又可載運多名人力及多種防救災所需的裝備器材，實有助提升消防局防救災能力，亦是災情蒐報的利器。

林聰吉局長強調「政府資源有限、民間力量無窮」，此次消防局得到的靖聖金屬工業有限公司的消防警備車捐助，將使防救災工作能夠做得更好，讓安居的基礎更為穩固。再次誠摯感謝趙德鋒的熱心公益、慷慨解囊及「取之社會，用之社會。」的大我精神，讓消防弟兄人員出動防救災時獲得民間社會資源及能量，以強化南投縣重大災害救災能力，對縣民生命安全的保障，有極為顯著的助益，消防局將善用受贈的消防警備車，提升防救災效能。