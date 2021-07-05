疫情爆發以來，許多醫護、警消防疫人員因此投入防疫工作，無暇照顧未滿2歲幼兒而送托保母或托嬰中心。高市府推出托育補助加碼補助，減輕這些防疫人員的壓力，依規定可補助4000至8000元。

補助消息公布後，醫護人員在網路上回應，感謝市府相挺，截至6月30日，已有297名醫護警消人員透過網路送件申請，社會局第一階段審核已有188名人員符合資格，並於7月5日將第一批款項撥入93名符合資格且6月份全月補助之第一線醫護警消防疫人員帳戶中。

至於送托未達整個月或須再確認資格者，將於第2批款項預計7月中陸續匯入符合資格人員帳戶中。

社會局長謝琍琍表示，防疫期間家長的工作壓力倍增，高市托育資源、照顧關心延續不中斷，社會局也感謝托育人員及托嬰中心在全國三級警戒時，提供既暖心又安心的幼兒托育照顧，支持有托育需求的家長度過疫情難關，社會局也配合中央政策協助托育機構專業人員陸續完成疫苗注射，為高雄幼兒提供更安全的托育環境。

社會局再次提醒在本市服務的第一線醫護警消防疫工作人員，只要家中有未滿2歲的幼兒，不論送托高市或外縣市居家托育人員、托嬰中心，皆可至「便民一路通」網站申請「高雄市加碼補助第一線醫護警消防疫人員托育費用」。網址：https：／／bit.ly／3gqcVIL。

民眾若有問題，請致電社會局（07）3373379，以協助家長媒合送托登記合格的居家保母或托嬰中心，分擔育兒照顧的負擔。