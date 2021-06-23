中國外交部發言人趙立堅23日主持例行記者會。針對立陶宛計畫向台灣捐贈2萬劑新冠疫苗並在台灣開設代表處，他強調，中方堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來、反對建交國同台灣互設代表處，並敦促立陶宛堅持一個中國原則，恪守建交承諾。同時正告台灣當局，任何在國際上製造「兩個中國」或「一中一台」的圖謀都不會得逞。
趙立堅表示，他和他的同事已經多次就相關問題作出回應，這裡願重申，對廣大台灣同胞面臨的嚴峻疫情，始終感同身受，一直明確表示願盡最大努力幫助他們盡快渡過難關。
趙立堅奉勸台灣當局，把心思放在科學防疫上，消除人為的政治障礙，讓廣大台灣同胞的生命健康利益福祉切實得到保障，而不是為一己之私利，持續在抗疫合作上大搞政治操弄，這是對台灣同胞生命健康的漠視，有違基本的人道主義精神。
趙立堅強調，中方堅決反對建交國同台灣進行任何形式的官方往來，反對建交國同台灣互設所謂代表處。中方敦促立方堅持一個中國原則，恪守建交承諾，同時正告台灣當局，台獨是死路一條，任何妄圖在國際上製造「兩個中國」或「一中一台」的圖謀都不會得逞。
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