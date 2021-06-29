縣府決定明起啟動防疫新政策，適時開辦每周3班緊急「專機」疏運，並以奔喪、就醫的鄉親為優先搭乘對象。（縣府觀光處提供）

新冠疫情進入3級警戒後，金門飛台灣航班從 尖峰時期約40班，大幅縮水至目前僅3、4班，出現「一位難求」的情況。縣府決定明起啟動防疫新政策，適時開辦每周3班緊急「專機」疏運，並以奔喪、就醫的鄉親為優先搭乘對象，剩餘機位再釋出留給候補旅客。

縣府說明，因應新冠疫情與地區鄉親緊急往返台金的需求，在「一般旅客航班不增加、急難救助需求獲保障」的先提條件下，縣府將安排專機協助疏運，自明日起每周一、三、五各一航班，直至全國3級警戒取消為止。

依據觀光處規畫，緊急專機以需求量最大的金-北航線為主，楊鎮浯縣長已責成縣府1999服務中心為單一聯絡窗口。

觀光處表示，台灣端機場將嚴格管控，只開放奔喪、醫療後返金及探望病危家人的鄉親，以降低人流移動與病毒入侵的風險。金門端則以赴台奔喪、就醫鄉親優先，剩餘機位再釋出給現場候補旅客搭乘。

楊鎮浯強調，緊急專機將在嚴格查核相關證明文件後才會放行，疫情非常時期必須採取非常手段，還請鄉親體諒。縣府1999服務中心每天也會針對鄉親需求給予協助，同時列冊管制、持續電話關懷與追蹤。

搭乘緊急專機需檢附文件如下-奔喪：訃聞或相關證明。赴台就醫：轉診單、診斷證明或重大傷病卡等。就醫後返金：掛號單、藥袋或相關資料。探病：家人病危通知單。