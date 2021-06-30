這5座貨櫃屋臨時收治區有獨立的冷氣空調、衛浴設備。（李金生攝）

貨櫃屋臨時收治區的內部設施情況。（李金生攝）

5間「貨櫃屋」臨時收治區陸續完工後，將進一步提升醫療量能，讓鄉親健康、安全獲得更多保障。（李金生攝）

新冠肺炎疫情燒遍台灣各縣市，金門縣是目前全國唯一零確診的地方，縣府基於超前部署、有備無患，建構分區分流照護機制，預先協同金門醫院在急診室外規畫5間「貨櫃屋」臨時收治區，以因應可能的輕症、無症狀確診病患的收治需要。

金門現有4間負壓隔離病房和8間單獨收治的隔離病房，在這5間「貨櫃屋」臨時收治區陸續完工後，將進一步提升醫療量能，讓鄉親健康、安全獲得更多保障。

楊鎮浯縣長今天下午偕金門醫院院長侯重光現勘「貨櫃屋」臨時收治區施工進度，強調在防疫嚴格把關的同時，所有配套設備也要周全到位，盡快完備各項整備工作。

這5座貨櫃屋臨時收治區有獨立的冷氣空調、衛浴設備，6／27海運抵達料羅港碼頭後，廠商火速運至金門醫院停車場指定位置完成定位，縣府團隊立即啟動原訂規畫機制，在管線開挖、給水、排水、電力、汙水排放系統展開密集作業，預計7月上旬可完成各項設施設備，辦理相關運作測試與驗收作業，即時投入防疫照護之用。

楊鎮浯強調，在全球面臨嚴重「貨櫃荒」，大家都在搶貨櫃之際，縣府團隊通力合作，在短短20幾天內，完成採購、整備、運送和水電、管線配置等工作，讓金門的防疫應變能量和鄉親健康獲得進一步的保障。