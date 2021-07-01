受疫情影響，行駛台東和綠島的客輪己經停航1個多月，加上連續3天氣流不穩飛機停飛，造成200多名台東、綠島鄉親分別被滯留。（蔡旻妤攝）

受到疫情影響，行駛台東和綠島的客輪己經停航1個多月，加上連續3天氣流不穩飛機停飛，造成280名台東、綠島鄉親分別被滯留，綠島鄉公所1日特別租用了3艘娛樂漁船（賞鯨船和海釣船），直接接駁鄉民搭船往返，雖然航程比平常多出1倍，綠島鄉民仍開心表示，只要有船可搭就好，不用在機場一直等候補受罪。

無數行李占滿船上空間，旅客們連忙著將行李放在岸邊在下船，娛樂漁船首度載著綠島鄉民抵達台東富岡漁港，有人是趕回台東洽公，也有到台東看病，雖然航程要將近2個小時，比平常客輪多1倍，但是能有交通工具進出，鄉民依然很開心。另外，也有不少打算趕回綠島的鄉親，有人在機場候補了3天，還是沒辦法回綠島，知道有船可以搭，心情也放鬆許多。

受到疫情影響，行駛台東到綠島之間的客輪己經停航1個多月，只剩1天3班飛機載客，這幾天受到西南氣流影響，飛機停飛，造成台東有130多位，綠島有150多位鄉民滯留卡關，一等就是好幾天，由於擔心調動客輪無法拒絕遊客入島，會成為防疫破口，因此，鄉公所決定租用島上3艘娛樂漁船，1天共9萬元，緊急接送鄉親進出綠島。

據了解，一早就接送35位鄉民從綠島返台東，入島人數同樣也不少，鄉長謝賢裕說，這是緊急的應變方式，未來如果再遇到相同情況，不排除也會用同樣方式，解決鄉民的困境。