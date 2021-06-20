台中市黃姓男子日前疑與妻子發生口角，憤而駕車外出意圖輕生，警方獲報後在沙鹿區福成路附近展開地毯式搜巡，發現黃男在車內已意識不清，緊急破窗將人拉出迅速就醫，目前生命已無大礙。

清水警分局指出，沙鹿所巡邏員警黃仕逸、蔡瑞修日前晚間獲報，黃姓男子駕駛紅色自小客車意圖輕生，經手機定位在沙鹿區福成路附近，警方立即趕抵現場並展開地毯式搜巡，經10多分鐘後，在附近福至路旁發現該車。

警方上前見車內駕駛人意識不清，加上車門深鎖，立即破窗並將車上黃姓男子救出，同時通知救護車送往光田醫院救治後生命無大礙，已返家休養。據了解，黃男疑因夫妻口角後憤而駕車外出。

沙鹿所所長林雙鎮表示，員警成功積極勸阻並及時挽救生命，處理過程機警應變得宜，成功防止憾事發生，事蹟及工作熱忱足堪表率，並提醒民眾為避免憾事發生，請珍惜生命，主動關懷家中情緒，否則將造成家人、親友永遠的傷痛與遺憾，如有需要請撥打安心(防自殺)專線1995、0800-788-600。

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