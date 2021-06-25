台灣本土疫情爆發，第一線的醫護人員壓力很大，急診室醫師田知學發文分享，她的工作負責處理須搶時間急救、感染狀態不明的患者。某天一位100多公斤的年輕男子呼吸衰竭被送來，經過費力的搶救，終於插管成功，但走出急救室看著患者妻子跪在地上哭的畫面，讓她當場愣住，閉上眼嘗試緩解情緒，因為剛剛的急救過程如同與死神交手，而她其實沒有那麼勇敢。

急診室醫師田知學昨深夜在臉書發文表示，疫情期間，她守的區塊，要負責緊急處理有生命危險、須搶時間急救、但感染狀態不明的病人。某天一名年輕的病人因呼吸衰竭被送來，當病人還存有意識的時候，費力地喘息說「不想急救」，但他的妻子卻幾乎是跪著拜託醫護救救他。

田知學說，整體衡量發現病人不是完全沒機會的。2位護理師已著裝完備，就等她進急救室，由於病人有100多公斤，因此插管不容易，中間失敗了2次，病人一度差點心跳停止，在一陣慌亂之後，終於成功穩住病人，暫時打贏了與死神的第一回合。

田知學指出，她帶著急救完的虛脫和讓人喘不過氣的裝備及壓力走出急救室，看著跪在外面哭泣的妻子，「請原諒我，當下就愣在原地。我必須要先緩解自己的情緒。」她閉上眼嘗試冷靜下來，因為剛剛困難插管的過程中，「我們不只是跟死神交手，死神也偷偷地親吻我的額頭。手顫抖著，心也是，其實，我沒有那麼勇敢。」

田知學透露，疫情大爆發，每一個在醫療前線的人員，從緊急救護員、醫護、醫檢師、藥師、放射師、護佐、救護車司機、傳送人員，到櫃檯、行政、工務、警衛、清潔，每個人的心中都承載著相當的情緒和壓力，但都還是選擇繼續留在現在的位置。

田知學感嘆地說，雖然不知道還要多久才會順利控制住疫情，「但是我們不要重新來過！絕對不要！提早鬆懈，我們離回到原來生活步調的時間就更加遙不可及。」並呼籲大家繼續待在家，因為病毒才是大家共同的敵人。