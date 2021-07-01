新冠肺炎本土疫情趨緩，不少民眾都關心何時能解封。中央流行疫情指揮中心今透露，解封需要先等北農、屏東群聚等穩定下來，目前正在規劃未來開放後，不同行業的因應疫情來做教育訓練、推出指引，例如餐廳可以梅花座，但詳細內容還在規劃中。一旦開放後出現疫情，在等待衛生局安置前，管理人員就能及時準備。

對於何時能解封？指揮官陳時中表示，我們現在有些參考的指標和數目，但是目前還是以控制疫情為主。7月12日以後的規劃是如果開放後有疫情，要怎麼及時因應。指揮中心會訂定不同行業的指引，希望在人員管理、分流上班、健康監測、環境清消都能達到標準，未來若開放，萬一有疫情就能及時因應。

陳時中表示，出現疫情的時候，大家知道要等衛生局進行疫調和安置，但是行政作業上會有空窗期，我們希望各行業的老闆、管理人都能先準備好，這需要教育訓練和指引，昨日指揮中心已經公布批發市場的指引，接下來也會針對餐飲業、市集、夜市等一比一步做，主管單位需要他們的負責教育訓練。

陳時中表示，目前疫情穩定，這些準備需要開始做，但是要不要降級，要看疫情是否被掌握。像是大家所憂心的幾個大案子，包括北農也在全面採檢，屏東的案子還需要1、2天來釐清脈絡，若這些案子穩定，其他零星案子對社會的威脅就沒有那麼大。