國內疫情嚴峻，銓敘部司長傳出確診。銓敘部今天表示，有同仁於110年6月29日晚間經PCR檢測，疑似確診新冠，銓敘部於翌日下午接獲通報，即刻聯繫疾管署，銓敘部也於接獲通報當日及次日下班時間辦理辦公大樓及部外停車場環境清消作業。

台北司法圈之前傳出新疫情。一名台北地方法院男法官的妻子快篩陽性，該名男法官的妻子因工作之需，與銓敘部某司長報告業務，某司長PCR檢測為陽性。

銓敘部表示，銓敘部於翌日下午接獲通報，即刻聯繫疾管署，該署派員會同臺北市衛生局人員抵部進行疫調，經依疫調評估及建議，銓敘部已採行下列防疫措施：

(一)疑似確診同仁服務單位之所有人員，即刻進行居家自主健康管理。

(二)疑似確診同仁同棟所有辦公人員自110年6月30日至7月14日止，進行自我健康監測。

(三)提供疑似確診同仁服務單位人員名單，送交疾管署，該署將通知渠等人員至住所鄰近醫院進行PCR檢測。

此外，銓敘部表示，已於接獲通報當日及次日下班時間辦理辦公大樓及部外停車場環境清消作業。銓敘部自110年5月17日起，已辦理4梯次居家辦公，每梯次為期2周，實施迄今居家上班人數為367人，目前實施居家辦公人數為121人，占總人數的1／3以上。因此，銓敘部核心業務均可維持正常運作。