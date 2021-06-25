33歲羅姓建設公司小開去年9月醉倒在計程車上，運將無奈將他載至蘭雅派出所，王姓等3名員警上前關切時，爛醉的羅竟罵警察「窮鬼」、「你長的很噁心」，後遭妨害公務罪送辦，士林地院審理時，考量羅深表悔意，已以15萬與3警和解，判羅拘役20天，得易科罰金2萬緩刑2年。

判決指出，家族經營建設公司的羅男，2020年9冃15日凌晨1時餐敘後，渾身酒氣坐上1部計程車，但因意識不清說不出回家地點，運將只好將他載往派出所。

王姓、黃姓及陳姓等值班員警，詢問羅狀況時，已喝茫的羅竟大罵警察，先後侮辱對方「你長的很噁心」、「窮鬼」、「真的在羞辱你」警方後依妨害公務將他當場逮捕、移送法辦。

羅男庭訊時，一度辯稱因喝醉酒，不知自己說過什麼，但警方出示密錄器相關畫面，證實羅多次出言辱罵員警，羅這才坦承犯行，但表示後悔，經雙方調解後，以15萬元與3警和解。

士院審酌羅已表達歉意，3警也接受和解，並同意給羅機會，依妨害公務判羅拘役20天，得易科罰金2萬，緩刑2年。

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