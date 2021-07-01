白色休旅車倒栽蔥墬落山谷，警消下探救出3名傷者。（民眾提供／王文吉台中傳真）

白色休旅車倒栽蔥墬落道路下方15公尺深山谷，被樹幹擋住。（民眾提供／王文吉台中傳真）

白色休旅車疑過彎失控，墬落15公尺深山谷，被樹幹擋住。（民眾提供／王文吉台中傳真）

朝陽科技大學5名碩士生受林務局委託，進行橫嶺山隧道監測作業，今凌晨共乘休旅車下山，疑駕駛洪男不熟路況，行經雪山路（中專1線）25.9K過彎失控墬落山谷，整輛車倒栽蔥卡在道路下方15公尺，被樹幹擋住。警消獲報出動大批人力前往搶救，順利救出後座3名傷者，並送醫急救，駕駛及副駕駛座未受傷，飽受驚嚇。

和平分局大棟派出所上午4時11分許接獲通報，在台中市和平區中坑里雪山路（中專1線）25.9K，發生1輛白色休旅車摔落山谷意外，立即調派警員翁啓志、張健能趕往處理，同時消防局出動消防器材救援車2部、救護車3部、消防隊員13人共同搶救。

據悉，林務局委託朝陽科技大學碩士生，在6月30日及7月1日2天晚間實施橫嶺山隧道監測作業，第2天監測結束後下山時，由洪男駕駛自小客車，同車4男1女，疑因不諳山區路況，未以低速檔行駛，過彎時不慎先擦撞路旁樹幹後，摔落道路下方約15公尺處。

這起休旅車墜谷事故傷者集中在後座，共有3人受傷，林男左手臂骨折、劉男左手臂骨折及頭部受傷、楊女左手撕裂傷，意識皆清醒，車輛嚴重受損，經吊掛救護，均送東勢農民醫院救治，其中劉男轉往中國醫學大學附設醫院。

現場警消表示，幸好該車摔落道路下方約15公尺處被樹幹擋住，不致繼續墜落70、80公尺深山谷，是不幸中的大幸。警方則表示，前往大雪山國家森林遊樂區的中專1線，道路彎曲、路幅狹窄，下山時海拔一路下降，籲駕駛人行駛長下坡務必打低速檔行駛，以維行車安全。