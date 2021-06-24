桃園市77歲鍾陳姓婦人，居住在長照機構，24日上午在機構內施打疫苗後，在中午出現意識模糊狀況，消防人員到場時婦人已經沒有呼吸心跳，救護人員緊急為其做CPR與AED後送往楊梅天成醫院急救，所幸經過院方搶救後已恢復心跳與意識，目前留院觀察當中。

家人表示，婦人患有三高等慢性疾病居住在長照機構中，24日上午才剛接種疫苗，但中午時卻出現意識不清，接到院方通知才知道情況危急，經過醫院搶救所幸救回一命，但也懷疑突然身體不適可能和疫苗有關，希望由長照機構通報為疫苗接種不適案例。