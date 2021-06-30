台中市30日開放75、76歲長者施打疫苗，受到Delta變種病毒影響接種異常踴躍。南屯區長林秋萬表示，今天惠文國小造冊長者有570人，以過去3成施打率準備180劑，沒想到超出預期9點就發現疫苗不足，向衛生局統一調度4瓶疫苗施打還是打不夠，10點多在門口貼公告勸退民眾，請周六再來施打。
衛生局指出，台中市結餘的AZ疫苗有8000多劑，30日為75、76歲長者接種疫苗，並開放殘劑預約有1萬9935人成功預約。南屯區惠文國小預約殘劑為全市之冠高達1336人；民眾施打意願較預期高，評估應是近期Delta病毒侵台，喚醒長輩們居安思危的意識。
南屯區長林秋萬說，今天造冊要施打的長者有570人，以過去約3成施打率準備180劑，沒想到8點開打後一小時，人潮不斷的湧入，眼見原本準備的疫苗不足，緊急請護理師協助調貨，10時20分人數逼近230人，緊急公告請長者改周六再到場，最後經護理師兩度調疫苗。
林秋萬指出，241人報到後，有3人因身體或心理因素未打，完成238人施打，名單內長者都不夠打，根本沒有疫苗殘劑給登記者施打。惠文國小負責的醫師施勝桓說，原本以為會出現「緩打潮」，可能受到Delta變種病毒入侵、施打AZ疫苗致死率驅緩和天候暖和因素有關，長輩方踴躍出席接種。
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