Delta印度變種病毒來勢洶洶，號稱「四大天王變異株之首」，台大公衛學者指出，英國原本疫情已趨緩，在受到Delta侵襲下，疫情又反撲，好在疫苗接種率提升後受到控制，學者呼籲，台灣本土疫情連續3周Rt值都在1以下，符合科學解封，但疫苗接種一定要加速，才能避免疫情反撲，假若七月一日開打後，仍像現在每天不到4萬，那要打到11月才得完目前約600萬劑的疫苗，若每天可以接種20萬人，那在7月中旬時，就可比現在降低六成七的感染數，可避免包含因為隱形傳播鍊發生群聚發生導致社區又再度反撲。

目前遍及全球的新冠肺炎四大天王變異株，包括英國Alpha變種病毒、印度Delta變種病毒、巴西Gamma變種病毒與南非Beta變種病毒，其中Delta號稱四大天王之首。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，Delta病毒有「瑞士小刀」之稱，有多重功用，因為棘蛋白位置會不斷變化，人體免疫系統難以對付，即使是曾經感染者，自然產生的抗體會無法辨識，細胞會遭Delta再度侵犯，也會減弱疫苗產生的中和抗體結合，影響人類對抗免疫反應機轉，一旦出現隱性感染（無症狀或是輕微症狀者），就會像英國，導致疫情反撲。

陳秀熙表示，目前北美洲、歐洲疫苗接種都突破四成，疫情降溫中，不過南美洲施打率雖然以近三成，卻沒受到控制，包含疫苗接種品牌的選擇以及公衛措施不夠落實有關。但從亞洲國家可以發現，尤其是大陸，即使受到Delta攻擊，但因疫苗接種夠快，因此曲線仍是下降中。

而各國為了因應Delta在邊境上也各拿出嚴管措施。公衛學者范僑芯表示，英國除了要求所有入境者出示陰性證明外，自中、低風險國家都要篩檢兩次，分別是入境1次，隔離滿8天後再一次，無論有無接種疫苗都一樣。

同樣遭受Delta攻擊的日本原本也一度疫情拉警報，但透過大量的篩檢，立刻獲得控制。范僑芯表示，日本5月開始每天維持5~10萬人次的PCR採檢，民間自行採檢達到59%，醫療機關21%。入境管制部分，只要抵達機場就要採檢，從有Delta高風險國入境，共要採檢3次。

公衛學者林庭瑀則根據英國研究發現指出，Delta變種病毒的可能典型症狀改變，Delta變異株相較英國變異株具有較低Ct值，對5～12歲，以及18～24歲感染比率，相較60歲以上民眾增加5倍。5~49歲年齡層增加2.5倍。雖然Delta變種病毒的傳播力更強，但施打兩劑疫苗仍能有效降低住院風險。

而台灣七月一日開始將大規模接種，陳秀熙並以疫苗接種模型推算，台灣目前包含自購與捐贈，約有600萬劑疫苗可用，若維持目前每天約4萬人次接種，那遲到11月才打得完。但若每天打10萬或20萬人次，則可提早到八月中旬或七月中旬就能打完，可以現在減少五成到六成七的感染人數，指揮中心一定要不斷宣導，督促民眾加快打完。

至於本土疫情，陳秀熙表示，個案數逐漸下降，甚至近日可降到快50以下，這是很好的消息，且Ｒt值已經連續三周都小於1，表示三級警戒發揮很大功效。但不能掉以輕心，社區中若有隱藏個案潛伏，在疫苗接種不足下，只要發生群聚或是口罩沒帶好，都可能再度引發群聚感染，尤其Ｄelta病毒侵襲更可能從小群聚變成社區大流行。