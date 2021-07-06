Delta變種新冠病毒傳染力強 已成為加州最普遍的病毒株

具有高度傳染性的Delta變種病毒迅速蔓延，據加州公共衛生局（California Department of Public Health）說，如今這種在印度發現的變種病毒已成為加州最常見的病毒株。

據美國國家廣播公司（NBC）舊金山灣區（BayArea）新聞報導，受Delta感染的病例5月在加州原本為5%，如今卻占了超過35%。

加州大學舊金山分校（UCSF）傳染病學專家陳子平（Peter Chin-Hong）說，令人訝異的不只是它最普遍，還有它驚人的增加速率。就算不要短短幾星期，幾個月內它的感染率也可望超過90%。此外，他指出，Delta還可能導致更嚴重的症狀。

陳子平說，Delta不僅較容易傳染，可能也更致命。雖然加州6月已不再強制接種疫苗的民眾戴口罩，但部分商家為了安全起見，還是要求顧客戴口罩。不過，也有商家因受疫情重創，深怕要顧客戴口罩會影響生意，所以雖然擔心，還是不敢要求顧客戴口罩。