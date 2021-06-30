新北市今日新增2例AZ疫苗接種後死亡通報，一位為淡水區81歲女性，施打後出現嘔吐、呼吸喘及低血壓等症狀，送醫救治後死亡，另一位為永和區87歲女性，無患慢性病，26日晚間死亡；新北市衛生局表示，新北市通報累積統計共57例，死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

淡水區81歲女性，6／23接種，身患高血壓，6／28出現嘔吐、呼吸喘及低血壓等，緊急送醫救治，6／29死亡。

永和區87歲女性，6／16接種，無身患慢性病，6／22突然出現意識模糊緊急送至醫院救治，6／26晚上死亡。

新北市衛生局表示，目前新北市通報累積統計57例，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，新北市衛生局都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。