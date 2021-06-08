消防員將婦人送往基隆醫院救治，所幸意識清楚，並無大礙。（陳彩玲攝）

基隆市中正區正義路傍晚5點多有一名黃姓男子因不滿樓上謝姓婦人，竟持刀將人砍傷，謝女額頭、雙手多處刀傷，所幸意識清楚，由消防人員送往基隆醫院，至於詳細肇事原因仍待警方調查釐清，全案將朝傷害等罪偵辦。

據了解，黃男精神不穩定，獨自居住，與樓上謝姓婦人素有嫌隙，數年前，黃男也曾不滿婦人，持刀將人砍傷遭判刑，未料，今天下午5點多，黃男埋伏在自家門口，趁謝姓婦人下樓要外出時，再度拿刀朝婦人頭部、雙手猛砍。

謝姓婦人閃避不及，頭部、雙手手掌多處刀傷，滿臉鮮血，坐倒在地不斷哀嚎，警方接獲通報迅速到場，利用盾牌及齊眉棍將黃男壓制在地，並通知消防員將婦人送往基隆醫院救治，所幸意識清楚，並無大礙。

附近鄰居表示，當時有聽當女子不斷喊著「救命啊」，發現事情不對勁，立即報警處理；而黃男雙腳殘留有大量血跡，一下向警方說婦人是自己母親，一下又說樓上鄰居讓他時常無法入眠，更不斷表明自己很清醒，說詞反覆，員警只好找來當地鄰居協助，將黃男帶回警局調查。

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(中時 )